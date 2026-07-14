Подмосковные спортсмены завоевали медали в финале Спартакиады учащихся по спортивной гимнастике

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали — серебряную и три бронзовые — в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по спортивной гимнастике, который прошел с 7 по 14 июля в Уфе (Республика Башкортостан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсмены СШОР «Королев» Павел Маркин, Кирилл Ожерельев и Кирилл Добровенко, а также спортсмен СШОР по летним видам спорта (Красногорск) Семен Негин оказались серебряными призерами в командном многоборье. Вероника Устинова (СШОР по летним видам спорта, Красногорск) стала бронзовым призером в опорном прыжке, Кирилл Ожерельев — на параллельных брусьях и Кирилл Добровенко — в состязаниях спортсменов на перекладине.

Участниками соревнований стали 147 спортсменов из 35 субъектов Российской Федерации, Подмосковье представили шесть гимнастов. Состязания прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

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