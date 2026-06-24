На автозаправочных станциях Петропавловска-Камчатского зафиксировано очередное повышение цен на бензин и дизельное топливо. Это уже восьмое подорожание с начала 2026 года — каждый из видов топлива прибавил по 75 копеек за литр, передает Дзен. Канал « МК на Камчатке ».

Сейчас литр самого популярного 92-го бензина стоит 76,26 рубля, 95-й — 81,65 рубля, 98-й приблизился к 100-рублевой отметке, подорожав до 94,50 рубля. Дизельное топливо традиционно оказалось самым дорогим — 95,12 рубля за литр.

Несмотря на неоднократные обещания краевых властей навести порядок с ценообразованием, цены продолжают расти иногда по два-три раза в месяц. При этом на полуострове действуют ограничения на заправку в канистры, что ставит в затруднительное положение рыбаков, охотников и фермеров, которым топливо необходимо для работы в тайге и на побережье.

Ситуация с топливом осложняется и в других регионах. Частичный мораторий на продажу топлива введен уже в 17 субъектах РФ. В Крыму и Севастополе действует полное ограничение (исключение сделано только для госслужб), еще в четырех областях ограничения введены на региональном уровне, а в остальных десяти — частично, например в отдельных сетях или районах.

Ранее в Курской области временно запретили отпуск бензина в тару.