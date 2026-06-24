В последнее время в информационном поле активно муссируется тема возможной эскалации, причем, как считает военный эксперт Борис Рожин, киевскому руководству это выгодно как никогда. В эфире радио Sputnik он высказал мнение, что радикальное усиление ударов, вплоть до гипотетического уничтожения правительственного квартала, может быть на руку Владимиру Зеленскому.

По логике аналитика, подобный сценарий, при всей своей катастрофичности, окончательно похоронит даже самые призрачные надежды на диалог и переговорный процесс, превратив конфликт в затяжную бескомпромиссную фазу, где любая пауза будет трактоваться как слабость.

Рожин подробно обрисовал текущее положение на линии фронта, охарактеризовав его как инерционное перемалывание сил противника российскими подразделениями. Этот сценарий, по его словам, вполне устраивает Москву, так как позволяет шаг за шагом достигать поставленных целей без лишних рывков. Однако для противоположной стороны такая вялотекущая тактика смерти подобна: украинские военные медленно, но верно проигрывают позиционную войну. Именно поэтому, считает эксперт, Киев идет на провокационные рейды, пытается раскачать ситуацию на границах с Белоруссией и блокировать Крым — все это попытки взломать сложившийся порядок, вынудить Россию ошибиться и изменить негативные для ВСУ тенденции.

В свою очередь, президент Путин, по убеждению Рожина, демонстративно не стремится к резкой эскалации, и это вполне осознанная позиция. Заставить Кремль перейти к более жестким действиям — главная задача оппонентов, которые пытаются давить на общественные настроения внутри России, провоцируя народ требовать от власти суровых мер. Тем не менее, эксперт предостерегает от эмоциональных решений: он убежден, что даже если бы Москва пошла на поводу у радикальных голосов и применила бы, скажем, тактическое ядерное оружие или нанесла бы массированный удар по центру Киева, это сыграло бы только на руку противнику. Такие действия не принесут быстрой победы, а лишь легитимизируют жесткую позицию Запада, сведут на нет любые контакты и затянут конфликт на неопределенный срок, ведь призрачный шанс на договоренности исчезнет окончательно.

Ранее политолог Дудчак заявил, что Запад готовит ротацию в Киеве из-за нелегитимности Зеленского.