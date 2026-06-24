Аудио + текст = иллюзия: нейропсихолог развенчал миф о модном методе чтения

В последнее время среди любителей литературы набирает популярность так называемое иммерсивное чтение — метод, при котором человек одновременно слушает аудиоверсию и визуально воспринимает текст, стремясь полностью раствориться в книге. Нейропсихолог Кубат Каниметов в интервью радио Sputnik предупреждает: хотя эта техника и создает эффект глубокого погружения, она серьезно проигрывает классическому чтению с точки зрения эффективности.

По его словам, по сути, это тепличные условия для мозга, когда все сенсорные каналы перегружены, чтобы удержать внимание, но при этом резко падает скорость освоения материала. Если взрослому такой подход еще может показаться любопытным экспериментом, то для детей, по мнению эксперта, он и вовсе опасен — в будущем им предстоит работать с огромными объемами учебной информации в обычных условиях, и без тренировки концентрации они просто окажутся неконкурентоспособными.

Корень проблемы, считает нейропсихолог, лежит в особенностях развития современного поколения. Дети, которые проводили время во дворе с палкой, превращая ее в меч или ручку, развивали воображение и внутреннее моделирование ситуаций — им не нужны внешние стимулы для создания образа. А вот те, кто с ранних лет погружался в яркий, шумный и гипердинамичный мир видеоигр, сталкиваются с серьезными трудностями, когда приходится воспринимать статичный печатный текст. Их мозг, привыкший к интенсивным экранным воздействиям, оказывается неготовым к тишине и монотонности страницы, отсюда и попытки искусственно «оживить» чтение с помощью аудиодорожек.

Однако главный подвох иммерсивного чтения, по мнению Каниметова, в том, что оно напрочь убивает мышление. Когда вы слушаете и читаете одновременно, все ресурсы мозга брошены на простую обработку сигналов, и на глубокую мыслительную работу просто не остается нейродинамического топлива. Читатель не анализирует мотивы героев, не проводит параллели с реальной жизнью, не вдумывается в подтекст — он лишь фиксирует сюжетную канву. А ведь именно размышление, а не конспектирование сюжета, делает литературу бесценной: устаревают события, но не мысли и аналогии. Применять этот метод к изучению истории, физики или химии эксперт считает и вовсе абсурдным, ведь там требуется не запоминание последовательности действий, а понимание причинно-следственных связей. В итоге иммерсивное чтение, несмотря на свой модный имидж, оказывается тупиковой ветвью, которая дает лишь иллюзию освоения, оставляя за бортом самое главное — способность думать.

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