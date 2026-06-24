Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что недавняя встреча на Аляске, преподносившаяся как исторический прорыв в диалоге Москвы и Вашингтона, на самом деле могла быть хитроумным тактическим ходом Запада. По его словам, он не хочет даже подозревать, что саммит задумывался исключительно ради того, чтобы дать Киеву драгоценную передышку и возможность перевооружить ВСУ. Однако, как прозрачно намекнул дипломат, конечный результат этой встречи выглядит именно так, будто за пафосными переговорами стояла лишь одна цель — выиграть время для наращивания украинского военного потенциала.

Вопрос о том, сознательно ли американский лидер пошел на эту авантюру или сам стал пешкой в чужой игре, прокомментировала в разговоре с Общественной Службой Новостей председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Она обратила внимание на нехарактерно резкую, даже недипломатичную формулировку Лаврова, которая, по ее мнению, говорит о том, что в Кремле уже отчетливо осознали тупиковость анкориджского процесса. Сама Шеслер считает, что у Трампа вряд ли был прямой умысел вводить Москву в заблуждение — его роль скорее пассивная, но от этого не менее опасная. Запад же, напротив, действовал строго по привычному сценарию, прикрывая деловой разговор намерением обмануть партнера, и Трамп в этой схеме выступил лишь инструментом для реализации чужого плана.

Говоря о личности 47-го президента США, Шеслер подчеркивает, что он не стратег и не привык просчитывать геополитические комбинации на несколько ходов вперед. Дональд Трамп, по ее оценке, плывет по течению и искренне верит в то, что любой результат — это его личная победа, задуманная изначально. Поэтому считать его жертвой обмана тоже было бы упрощением: он всегда находит способ представить себя главным выгодоприобретателем и вершителем процесса, даже когда объективно выполняет чужую волю. В итоге Анкоридж, каким бы ни был его истинный замысел, оставил после себя лишь осадок стратегического просчета, а Украина за это время успела получить необходимый ресурс для продолжения боевых действий, что ставит под вопрос саму ценность подобных дипломатических марафонов для России.

Ранее сообщалось, что в Кремле перестали надеяться на выполнение анкориджских договоренностей.