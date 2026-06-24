Возвращать некого: музыкальный критик усомнился в реанимации карьеры Отиевой

Недавний призыв певицы Кати Лель помочь своей коллеге Ирине Отиевой вернуть былую славу вызвал неоднозначную реакцию в музыкальных кругах. Известный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей высказал мнение, что возвращение на сцену — это прежде всего личное желание артиста, и если его нет, то никакие внешние усилия не помогут.

Он напомнил, что Отиева была блестящей джазовой вокалисткой и в свое время составляла серьезную конкуренцию самой Ларисе Долиной, между ними даже существовала дружба. Однако затем певица выбрала иной путь, и вокруг ее ухода из профессии ходило множество слухов — от проблем с голосом до пагубных пристрастий, которые активно муссировались в прессе.

По убеждению Соседова, если бы Отиева действительно хотела вернуться на большую сцену, она бы искала для этого возможности, как это делают многие артисты. Но сегодня, констатирует критик, она просто не востребована у публики, и в этом нет чьей-то злой воли — это объективная реальность. Более того, Соседов заметил, что сама Катя Лель, проявившая инициативу помочь коллеге, сегодня вспоминается публикой разве что в контексте эпатажных новостей об инопланетянах и скандалов, а не благодаря новым хитам. Он задался риторическим вопросом о том, какую же песню Лель подарила слушателям за последнее десятилетие, и пришел к выводу, что ей самой не помешала бы помощь в возвращении творческой формы.

Резюмируя, критик подчеркнул, что для широкой аудитории имя Ирины Отиевой уже стало историей, и вряд ли сегодня оно вызовет тот же интерес, что в годы ее пиковой популярности. В итоге Соседов фактически усомнился в практической ценности такой благотворительной акции, отметив, что ностальгия по прошлому не может заменить реального творческого ренессанса, которого нет ни у одной из упомянутых певиц.

Ранее он заявил о фатальной ошибке сбежавшей из России Аллы Пугачевой.