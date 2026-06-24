Прагматизм Туска vs жесткость Навроцкого: политолог раскрыл, чья позиция победит в итоге

По словам политолога Сергея Федорова, польский президент Кароль Навроцкий, несмотря на всю остроту своих эмоций, вряд ли сможет всерьез досадить Владимиру Зеленскому в ответ на публичные колкости. Причина кроется не в дипломатическом такте, а в жестких рамках внутренней политической конструкции. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что Варшава тяготеет к парламентско-республиканской модели, где реальные рычаги управления сосредоточены в руках премьер-министра, а не главы государства. Дональд Туск, будучи проевропейским политиком и основным бенефициаром этих полномочий, имеет куда больше возможностей влиять на внешнеполитическую повестку, чем его номинальный начальник. Внутри самого польского руководства давно зреет раскол: президент и премьер придерживаются диаметрально противоположных взглядов на украинский вопрос. Если Навроцкий склонен к более жесткой риторике и историческим обидам, то Туск, ориентированный на Брюссель, демонстрирует прагматичную лояльность к Киеву. Этот дуализм делает позицию президента заложником правительственного курса. Даже при сильном желании Навроцкий не сможет заблокировать военные поставки или радикально изменить тон отношений — его вето и инициативы просто нивелируются более мощным административным ресурсом премьера.

По мнению эксперта, однако исторический осадок никуда не исчезает. Тема Волынской резни и действий украинских националистов в годы Второй мировой остается для поляков незаживающей раной, которую не могут залечить никакие политические альянсы. Этот фактор, по мнению экспертов, станет перманентным раздражителем, постоянно отравляющим дипломатическую атмосферу. Пока Туск сглаживает углы, общественное мнение в Польше консолидируется вокруг исторической памяти, что создает мощный фон для любого будущего кризиса.

Он резюмировал, что институциональное бессилие президента в вопросах реальной политики оборачивается для Украины скрытой угрозой. Если Киев продолжит игнорировать глубину польских обид и позволит себе публичные насмешки, рано или поздно это может вылиться в серьезный геополитический просчет. Когда эмоции перевесят прагматизм, а Брюссель не сможет удержать союзников, Украина, полагающаяся на польскую логистику и поддержку, может горько пожалеть о том, что перешла черту в отношениях с одним из своих самых принципиальных соседей.

Ранее Туск признал рост антиукраинских настроений и назвал раздражение оправданным.