Вместо защиты женщин — страх брака: депутат раскритиковал инициативу закона о домашнем насилии

На фоне обсуждения в Госдуме резонансного законопроекта об уголовной ответственности за домашнее насилие, который был разработан по инициативе депутата Ксении Горячевой («Новые люди») и отправлен на отзыв в кабинет министров, развернулась острая дискуссия о том, как подобные меры могут сказаться на семейных устоях. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина уже допустила, что такие жесткие рамки могут отпугнуть молодежь от официального брака. А депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин пошел еще дальше, увидев в этой инициативе скрытую угрозу для демографии и института семьи в целом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Парламентарий, известный своей жесткой позицией, объяснил, в чем именно он видит главный подвох: законодательный запрет с уголовным наказанием создает крайне опасный прецедент, когда семейные ссоры и бытовые конфликты могут быть переведены в уголовную плоскость по одному лишь заявлению супруги. В условиях, когда поводом для разбирательства может стать импульсивный шаг, мужчины, по логике Калинина, получат веские основания опасаться брака как социального института, несущего не столько стабильность, сколько потенциальные риски оказаться фигурантом уголовного дела.

По его словам, ситуацию усугубляет и без того катастрофическая статистика: сегодня в стране распадается 8 из 10 семей, и если законопроект будет принят в нынешнем виде, депутат прогнозирует, что разводиться станут все 10 из 10. Более того, молодое поколение, которое и так не горит желанием обзаводиться семьей и брать на себя обязательства, вовсе перестанет видеть смысл в официальной регистрации отношений. С другой стороны, Калинин резонно замечает, что наказание за причинение вреда здоровью и так уже прописано в действующем Уголовном кодексе, и введение дополнительного «семейного» состава преступления лишь дублирует существующие нормы, не решая проблему по сути.

Калинин уточнил, что, если руководствоваться этой логикой, мы рискуем получить обратный эффект: вместо защиты женщин мы создадим юридическую дубинку, которая будет висеть над любой семьей, усиливая взаимное недоверие и подталкивая пары к расставанию еще на стадии конфетно-букетного периода. И вместо укрепления семейных ценностей, о котором так много говорят, мы получим тотальное избегание брака, а вопрос о насилии так и останется вопросом не столько правовых механизмов, сколько воспитания и культуры отношений, которые, к сожалению, никакой закон не изменит.

Ранее в Госдуме жестко ответили противникам закона о домашнем насилии.