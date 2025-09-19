«Питтсбург» обсудит с Малкиным его будущее в команде

Он отметил, что пока никаких переговоров о возможном продлении контракта не велось. Соглашение 39-летнего форварда с «Питтсбургом» с кэпхитом $6,1 млн истекает в 2026 году.

«Джино в отличном настроении каждый день. Я уверен, что его ждет отличный сезон. Думаю, мы еще пообщаемся насчет его будущего во время перерыва на Олимпиаду», — сказал Дубас.

Сам Малкин не исключил, что следующий сезон может стать для него последним в НХЛ. Он заявил, что нужно «просто играть в свое удовольствие». Он рассказал, что общался со многими завершившими карьеру игроками, и отметил, что они скучают по хоккею.

Всю карьеру в НХЛ Малкин провел в «Питтсбурге», с которым выиграл три Кубка Стэнли. Он сыграл 1213 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1346 (514+832) очков.

Ранее капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что не обсуждал с Малкиным возможное продление контракта.