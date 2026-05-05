В Московской области театральный фестиваль «Мелиховская весна» представит специальную программу к юбилею Булгакова

С 22 по 31 мая музей‐заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов превратится в особую творческую площадку: здесь пройдет XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В этом году специальная программа «Чехов+» посвящена творчеству М.А. Булгакова в честь его 135‐летия (юбилей отмечается 15 мая). Инициатива подчеркивает глубокую связь двух великих русских писателей и открывает зрителям возможность по‐новому взглянуть на их наследие. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Как рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, судьбы Булгакова и Чехова во многом созвучны: оба — интеллигенты и врачи по образованию, начинали творческий путь с небольших юмористических рассказов и фельетонов в журналах и газетах, были искренне влюблены в театр, а их судьбы тесно переплелись с историей Московского Художественного театра. Булгаковские пьесы зазвучат совершенно по‐новому в чеховском пространстве.

В рамках спецпрограммы зрители увидят несколько ярких постановок по произведениям Булгакова. 27 мая Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого представит спектакль «Зойкина квартира» в постановке Александра Огарева — лауреата премии «Золотая маска». 29 мая Мытищинский Театр драмы и комедии «ФЭСТ» покажет свою интерпретацию «Дней Турбиных» в режиссуре Максима Ладо. 31 мая та же пьеса прозвучит иначе — в исполнении Московского Открытого Студенческого Театра «МОСТ» под руководством режиссера Георгия Долмазяна.

