«Питтсбург» установил рекорд безволия в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» установили уникальный антирекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Команда проиграла второй матч подряд, ведя в третьем периоде с разницей в три шайбы — подобного в лиге не случалось никогда в истории.

В ночь на 15 декабря «Питтсбург» проиграл «Юта Маммотс» со счетом 4:5 (ОТ). При этом на третий период «Пингвины» выходили, ведя 3:0, но пропустили четыре шайбы за шесть минут.

В предыдущем матче «Питтсбург» потерпел еще более эпичное поражение. За 15 минут до конца матча команда выигрывала у «Сан-Хосе Шаркс» 5:1, но также довела дело до овертайма, в котором пропустила решающую шайбу.

Для «Питтсбурга» это поражение стало пятым подряд. Черная полоса для «Пингвинз» наступила после 5 декабря, когда травму получил центрфорвард команды Евгений Малкин.

