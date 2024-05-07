Пять спортивных школ Подмосковья будут сотрудничать с ПФК ЦСКА
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Пять спортивных школ Подмосковья будут сотрудничать с ПФК ЦСКА. Соглашение было подписано в рамках проекта Red-Blue Future при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В частности, соглашения подписали спортшколы олимпийского резерва в Домодедово и Богородском округе, Центральная спортивная школа №1 в Наро-Фоминске, спортшколы Орион» и «Одинцово» в Балашихе и Одинцово.
В рамках сотрудничества тренеры и специалисты в области детско-юношеского футбола будут обмениваться опытом. Также будут проходить совместные мероприятия.
Самые сильные спортсмены указанных учреждений получат шанс в Академии ПФК ЦСКА.