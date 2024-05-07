Пять спортивных школ Подмосковья будут сотрудничать с ПФК ЦСКА. Соглашение было подписано в рамках проекта Red-Blue Future при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В частности, соглашения подписали спортшколы олимпийского резерва в Домодедово и Богородском округе, Центральная спортивная школа №1 в Наро-Фоминске, спортшколы Орион» и «Одинцово» в Балашихе и Одинцово.

В рамках сотрудничества тренеры и специалисты в области детско-юношеского футбола будут обмениваться опытом. Также будут проходить совместные мероприятия.

Самые сильные спортсмены указанных учреждений получат шанс в Академии ПФК ЦСКА.