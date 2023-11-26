Пятнадцать поединков состоялось в рамках турнира по смешанным боевым Единоборствам в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Накануне во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде состоялся Международный турнир по смешанным боевым Единоборствам ММА среди профессионалов «OLD GUARD DIVISION IX», посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«ММА - один из наиболее зрелищных видов спорта. Состязания воспитывают личное мужество и патриотизм. Важно сформировать у молодежи чувство гордости и стремление защищать нашу страну!», - отметил в своих соцсетях глава городского округа Денис Семенов.
Так, в рамках турнира проведены 15 поединков, в том числе и главный титульный бой за звание чемпиона. Главную награду завоевал Андрей Евдокимов.
«Желаю всем участникам турнира успеха и новых побед!», - подытожил Денис Семенов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов за поддержку военнослужащих.