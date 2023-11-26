Пятнадцать поединков состоялось в рамках турнира по смешанным боевым Единоборствам в Павловском Посаде

«ММА - один из наиболее зрелищных видов спорта. Состязания воспитывают личное мужество и патриотизм. Важно сформировать у молодежи чувство гордости и стремление защищать нашу страну!», - отметил в своих соцсетях глава городского округа Денис Семенов.