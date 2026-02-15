Плачет, не может прийти в себя: белорусская звезда биатлона не выдержала давления в Сочи

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Анна Сола из Беларуси пропустила церемонию награждения в Сочи, несмотря на завоеванное серебро в командном спринте. Как выяснилось, причиной отсутствия спортсменки стал нервный срыв. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает «Матч ТВ» .

15 февраля Сола вместе с соотечественницей Динарой Смольской заняла второе место, уступив победу российскому дуэту Кристина Резцова — Наталия Шевченко. Отставание составило 9,6 секунды. Однако после финиша произошло неожиданное: Анна не встретила напарницу и не вышла на пьедестал почета.

Как рассказал Губерниев, у спортсменки случился нервный срыв. По его словам, биатлонистка сильно плакала и не могла прийти в себя. Комментатор также отметил, что обычно Сола старается участвовать во всех мероприятиях, но в этот раз эмоции взяли верх.

Ситуация усугубляется тем, что 16 февраля Анне исполнится 30 лет. Возможно, груз ожиданий и напряжение перед личным юбилеем сыграли свою роль. Губерниев также напомнил, что заключительный этап Кубка Содружества пройдет в апреле в Мурманске — у белоруски будет шанс реабилитироваться перед болельщиками и самой собой.

Напомним, что Анна Сола по праву считается одним из лидеров белорусского биатлона, чья карьера отмечена громкими успехами на международной арене. Главным достижением в ее послужном списке является бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года в спринте, завоеванная в словенской Поклюке. Также на ее счету золото этапа Кубка мира в Хохфильцене и победа на юниорском мировом первенстве. В текущем сезоне 2025/2026 Сола продолжает удерживать высокую планку: в ее активе уже есть серебро и бронза этапов Кубка Содружества, а также победа в спринте на Кубке России, что подтверждает ее статус одной из самых быстрых и титулованных биатлонисток региона.

