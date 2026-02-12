Представительница Подмосковья стала серебряным призером на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина России ]

Представительница Подмосковья Ксения Каблукова (областной Центр олимпийских видов спорта) стала серебряным призером на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте оказалась Александра Кустова из Магадана. Бронзовым призером стала Ирма Махиня из Красноярского края, уточнили в ведомстве.

Чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина проходит с 10 по 16 февраля 2026 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Его проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.