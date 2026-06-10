«Платье замялось и отдает пошлостью»: Гоша Карцев разнес розовый образ Виктории Бони в Каннах

Стилист и эксперт моды Гоша Карцев, известный своими острыми высказываниями, вновь прошелся по звездным нарядам. На этот раз его пристальному вниманию подверглись образы российских знаменитостей на Каннском кинофестивале, сообщает The Voice. Особенно досталось Виктории Боне.

Телеведущая выбрала для выхода розовое платье, но Карцеву оно категорически не понравилось. По его словам, наряд был замятым снизу, а исполнение оставляло желать лучшего. Стилист сравнил образ Бони с «Выпускным-2012» и заявил, что он «отдает пошлостью».

Фото: [ соцсети ]

В качестве альтернативы Карцев предложил телеведущей прийти на следующее мероприятие в мужском костюме, намекнув на ее недавнее обращение к президенту России.

Не укрылся от критики и наряд Оксаны Самойловой. Блогер выбрала сияющее платье в пол с одним обнаженным плечом. Однако, по мнению стилиста, этот наряд полнит фигуру телезвезды. Карцеву также не понравился подобранный к платью клатч. Он считает, что образ нужно было лучше стилизовать, а самой Самойловой — отрепетировать позирование.

Досталось и Надежде Стрелец. Ее красное платье-бюстье, по мнению Карцева, совершенно не сочетается с бледно-бирюзовыми перчатками. Стилист заметил, что наряд выглядит необычно, но для того, чтобы он смотрелся гармонично, требуется более авангардный макияж. Впрочем, мнения экспертов разделились.

Судья программы «Модный приговор» Лилия Рах, в отличие от Карцева, похвалила розовый образ Бони. Она сочла его удачным.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала историю о подарке Ксении Собчак на «Доме-2».