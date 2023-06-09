Плейлист проекта «Лето в Подмосковье» появился в приложении «Яндекс Музыка»

Всего в подборке более четырех часов разной по стилю и настроению музыки, под которую можно гулять, заниматься спортом, отдыхать у реки и на даче. Это и танцевальные треки, и баллады о любви, и любимые хиты 90-х. В числе представленных исполнителей – Чичерина, Hi-Fi, Баста, Люся Чеботина, Антоха МС и многие другие артисты.

Плейлист доступен на сайте и в приложении «Яндекс Музыки». Также можно попросить включить плейлист Алису – это голосовой помощник Яндекса. Для этого достаточно сказать: «Алиса, поставь плейлист «Лето в Подмосковье».