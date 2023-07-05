Плетение венков и хороводы. Фестиваль «Иван Купала» пройдет в Павловском Посаде

Масштабное празднование Ивана Купалы пройдет в Павловском Посаде на текущей неделе, передает Минкультуры и туризма Подмосковья. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа.

Так, в рамках фестиваля проведут тематические мастер-классы и хороводы, пенную вечеринку и спортивные игры. Также состоится интерактивный спектакль, будет работать ярмарка мастеров. Кроме того, гости смогут научиться плетению цветочных венков.

Подробная информация о фестивале представлена на главном туристическом портале Подмосковья.

Возрастное ограничение 6+