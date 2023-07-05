Плетение венков и хороводы. Фестиваль «Иван Купала» пройдет в Павловском Посаде
Фото: [©Андрей Бок/РИА Новости]
Масштабное празднование Ивана Купалы пройдет в Павловском Посаде на текущей неделе, передает Минкультуры и туризма Подмосковья. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа.
Так, в рамках фестиваля проведут тематические мастер-классы и хороводы, пенную вечеринку и спортивные игры. Также состоится интерактивный спектакль, будет работать ярмарка мастеров. Кроме того, гости смогут научиться плетению цветочных венков.
Подробная информация о фестивале представлена на главном туристическом портале Подмосковья.
Возрастное ограничение 6+