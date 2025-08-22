«Плевать на статус»: тренер Жулин высказался об участии российских фигуристов на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре со Sport24 высказался о возможном участии российских фигуристов в нейтральном статусе.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди ведущих российских фигуристов, задав вопрос: «Ехать ли фигуристам на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду, без флага и гимна?» Из 22 опрошенных 20 ответили положительно, двое затруднились с ответом, и никто не сказал решительное «нет» нейтральному статусу.

«Конечно, противно и неприятно выступать в таком статусе, но мы должны понимать, что фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут. С другой стороны, есть обыватели, которые не думают о фигурном катании во время СВО. Их тоже можно понять», — сказал Жулин.

Известный тренер отметил, что не понимает только тех, кто осуждает спортсменов за такое отношение к нейтральному статусу.

В сентябре в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде. В официальную заявку включены россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.