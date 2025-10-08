«Плющенко и Рудковская в минусе — это как?»: олимпийский чемпион рассказал о заработках в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о доходах своей академии «Ангелы Плющенко».

Он ответил на вопрос, как окупаются его вложения в фигурное катание.

«Не окупаются, если неправильно работать. "Ангелы Плющенко" не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе — это как?» — сказал прославленный фигурист.

Плющенко отметил, что не зарабатывает огромных денег: он мог бы забирать их себе, но направляет на детское фигурное катание. Кроме того, фигурист отметил, что их многие поддерживают, видя, какой результат дает академия.

Также Плющенко рассказал, что в академию приезжают иностранцы, в частности. Китайцы. По его словам, до начала СВО в «Ангелы Плющенко» были готовы приехать заниматься 150 человек.

«Впрочем, нам хватает желающих. Много денег не бывает, но главное — мы вкладываем свои в Россию», — подчеркнул Плющенко.

Ранее супруга Плющенко и генеральный директор академии Яна Рудковская перечислила свои заслуги перед отечественным фигурным катанием.