Путин сообщил о пуске первой нефти по нефтепроводу «Восток Ойл»

Президент Владимир Путин объявил о вводе в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» и пуске первой нефти по новому нефтепроводу. Как передает ТАСС , глава государства подчеркнул, что реализация этого проекта — часть масштабной работы по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, а также созданию трансарктического транспортного коридора.

В ходе церемонии по видеосвязи президент сообщил о начале промышленной эксплуатации проекта «Восток Ойл». По его словам, это не просто очередная нефтяная инициатива, а элемент большой стратегии по освоению восточных и северных территорий России.

Особое внимание Путин уделил транспортной составляющей. Создаваемый трансарктический коридор, как пояснил глава государства, должен соединить Балтику, Арктику и Дальний Восток в единую логистическую цепочку. Это обеспечит короткий и безопасный выход к ключевым мировым рынкам, что особенно ценно в условиях сложной международной обстановки.

Президент также отметил, что проект позволит не только нарастить добычу углеводородов, но и развивать перерабатывающую инфраструктуру в регионе. В перспективе — запуск новых крупных энергетических проектов, укрепление индустриальной и сырьевой базы Арктики.