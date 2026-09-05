Православная церковь настаивает: интимная близость допустима только после венчания. Однако как тогда понять, что избранник или избранница подходят для семейной жизни? В РПЦ объяснили: выбирать нужно душу и разум человека, а не тело, а физическая близость станет продолжением духовного единства. Об этом пишет «Медиа Поток» .

Сексуальные отношения до брака церковь считает грехом и приравнивает к прелюбодеянию. Однако запрет на интим не означает, что верующие обречены на слепой выбор. В РПЦ подчеркивают: в партнере важно увидеть личность, его внутренний мир, интересы и способность к духовной близости.

Если пара прошла через это — через доверие, взаимопонимание и уважение, — то физическая несовместимость вряд ли станет проблемой. Интимная жизнь после венчания воспринимается как новый этап отношений, который укрепляет любовь и делает ее глубже.

Церковь также напоминает: если человек искренне любит, он уважает убеждения партнера и готов подождать до брака. Воздержание в таком случае — не испытание, а осознанный выбор в пользу чистоты и верности.

Ранее сообщалось, что в РПЦ предложили ввести брачный капитал.