Хуже переносят боль: раскрыт цвет волос, из-за которого носителю нужно больше анестезии

Рыжие люди не только выделяются внешне, но и обладают рядом уникальных биологических особенностей. Как рассказал Газете.ру ученый Пермского Политеха Валерий Литвинов, за цвет волос отвечает мутация гена MC1R, которая влияет на устойчивость к седине, чувствительность к боли и даже реакцию на анестезию.

Первые рыжие люди, по данным ученых, появились в Европе около 400 тысяч лет назад — рыжеволосыми могли быть даже неандертальцы. За этот оттенок отвечает ген MC1R, который переключает выработку темного пигмента эумеланина на оранжевый феомеланин. Мутация помогала древним людям эффективнее синтезировать витамин D в условиях нехватки солнца. При этом признак рецессивный: рыжий ребенок может родиться у темноволосых родителей, если оба являются скрытыми носителями — вероятность около 25%.

Организм использует избыток токсичной аминокислоты цистеина для производства феомеланина, превращая ядовитое вещество в безопасный пигмент. Благодаря более стабильной молекулярной структуре этого пигмента рыжие дольше не седеют и хуже поддаются окрашиванию.

Есть и медицинский нюанс: рыжим требуется на 15–20% больше анестетиков для достижения обезболивающего эффекта. Причина — мутация MC1R снижает выработку эндорфинов, из-за чего они хуже переносят боль и перепады температуры.

Доля рыжих в популяции, по словам эксперта, последние 4 тысячи лет растет под действием естественного отбора. Вместе с «рыжим» геном распространяются мутации, снижающие риск облысения, диабета и других болезней. Ученый полагает, что через несколько столетий рыжих может стать значительно больше, хотя доминирующей группой они не станут.