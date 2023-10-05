Пловец из Люберец стал призером заплыва на длинные дистанции «SulakRace» в Дагестане

Сергей Вялов из городского округа Люберцы занял третье место в заплыве на длинные дистанции в состязаниях пловцов на длинные дистанции «SulakRace», которые состоялись в Чиркейском водохранилище в Дагестане. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Отмечается, что всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из Литвы, Самары, Беларуси и Люберец. Пловцы состязались на дистанции 27 километров, причем 20 из них нужно было проплыть против течения.

Глава муниципалитета Владимир Волков поздравил спортсмена с таким успешным выступлением, а также пожелал ему дальнейших побед и достижения целей.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что до конца этого года в регионе введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.