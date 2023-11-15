Пловцы из городского округа Кашира выступили на турнире

Воспитанники спортшколы «КАШИРА» приняли участие во II этапе Открытых соревнований по плаванию среди спортсменов младшего и среднего возраста «Забавные осьминожки», которые состоялись в Воскресенске 11 ноября. Сопровождала ребят тренер Александра Валентиновича Марюшкина.

В результате спортсмены из городского округа Кашира завоевали два призовых места. Так, на дистанции 200 метров в комплексном плавании Мария Баютова заняла второе место в своей возрастной категории. В дистанции 50 метров брассом третье место завоевала Эвелина Серегина.

В администрации городского округа Кашира поздравили команду и пожелали новых успехов.