Пловцы из Каширы привезли шесть медалей с состязаний

Очередная победа каширских пловцов принесла в копилку спортивной школы «Кашира» шесть наград. Их ребята завоевали на прошлой неделе на открытых соревнованиях в Озерах.

Воспитанники Александра Марюшкина проявили чудеса стойкости и принесли округу достойные награды.

Так, Платон Курилко занял 1 место на дистанции 50 метров на спине. А Варвара Федорова стала третьей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.

Эвелина Серегина взяла «бронзу» на дистанции 50 метров вольным стилем. Кроме того, Захар Курилко стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем и 3 место на дистанции 50 метров на спине.