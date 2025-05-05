Пловцы из Серпухова выступили на «Кубке Рылова»

Спортсмены из Серпухова продемонстрировали впечатляющие результаты на Московских областных соревнованиях по плаванию, известных как «Кубок Рылова».

В соревновании приняли участие около 150 талантливых пловцов из 12 городов Московской области.

Воспитанники спортивной школы «Звезда» из Серпухова отличились на соревнованиях, показав высокие результаты:

Александр Ровба, выступавший среди юношей младшего возраста, стал победителем на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 100 метров на спине, завоевав золотые медали. В качестве награды он получил приз и кубок от легендарного двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

Артем Кожихов показал выдающийся результат, заняв первое место в заплыве на 100 метров брассом и второе — в заплыве на 100 метров комплексным плаванием.

Савелий Петрунин завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров на спине среди юношей 2010-2011 годов рождения, а также впервые в своей спортивной карьере получил первый спортивный разряд.

Федор Шалатов завоевал серебряную медаль в заплыве на 100 метров брассом.

Елена Камальдинова совершила знаменательное достижение, установив новый городской рекорд на дистанции 100 метров на спине.