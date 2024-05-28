Плыть на велосипеде научат в Балашихе

Для этого нужен спортивный снаряд - сибайк. Что это и как эффективно его использовать, тренеры Балашихи узнали на обучающем семинаре, который стартовал в спортивной школе «Метеор» в микрорайоне Заря. Его проводит президент физкультурно-спортивного общества «Сибайк» Александр Кучменко.

Водный велосипед или сибайк - это специальная конструкция, которая крепится к телу пловца и путем вращения педалей приводит в движение лопасти винт, что обеспечивает высокую скорость передвижения в воде. Не только быстро, но и комфортно, без лишних энергозатрат для людей с разным уровнем физподготовки. Он подходит для людей с ОВЗ. По сути, это новый вид плавания без ограничений.

Сибайк - полностью отечественная разработка. Собирается уникальный спортивный аппарат в Ярославле. А его появление было связано с простым желанием увеличить свою скорость во время плавания.

«Идея использования сибайка появилась у двух ярославских предпринимателей, братьев Александра и Алексея Лукьяновых. Еще в 2010 году они решили реализовать свою детскую мечту - переплыть Волгу в Ярославле туда и обратно и сделать это максимально безопасно и комфортно. Стали думать как это осуществить, потому что сделать это просто на руках или ластах не каждому дано, здесь и течение, и расстояние, и другие факторы. Им пришла в голову мысль использовать для этого ручную дрель, которая приводится в действие именно включением либо одной рукой, либо двумя руками рукояток и начинает вращаться сверло. Добавили винт и получили некий прототип сегодняшнего Сибайка», - рассказал Александр Кучменко.

Участники семинара смогли опробовать современный сибайк на воде. Практическое занятие провели в бассейне спортшколы.

По итогам двухдневного семинара участники получат сертификаты и смогут обучать жителей Балашихи новому виду физической активности. Уже с сентября в спортшколе «Метеор» планируют набрать первые группы для занятий с сибайком и внедрить его в тренировочный процесс у действующих спортсменов.