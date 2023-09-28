По-спортивному Шатура отметила свой День рождения

В 20-й раз в городском округе Шатура состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации».

В сквере Олимпийский собралось более шестисот спортсменов и любителей бега из разных уголков Московской области

Начальник отдела спорта администрации городского округа Шатура, отметила, что победители награждаются кубками, дипломами и призами.

Возрастных ограничений у забега нет, так что в мероприятии принимают участие гости самого разного возраста, вплоть до малышей.

Один из самых юных участников – трехлетний Даниил из Шатуры. Он пробежал дистанцию вместе со старшей сестрой и мамой.