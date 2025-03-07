«По стопам Блиновской»: блогершу Митрошину задержали в Сочи прямо по прибытии из Дубая

Блогера-миллионника Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи сразу после прибытия из Дубая, сообщила Baza.

Отмечается, что инфокоуч подозревается в обходе от уплаты налогов. По версии следствия, она произвела дробление бизнеса с целью отчислять государству налоги по упрощенной схеме.

По информации прокуратуры, в период с 2020 по 2022 годы Митрошина числилась индивидуальным предпринимателем (ИП) и использовала упрощенную систему налогообложения со ставкой 6%. Разрешенный лимит для такой деятельности составляет 150 млн руб. в год.

Правоохранительные органы утверждают, что доходы блогера значительно превышали эту сумму. По предварительной информации, дробление бизнеса позволило ей избежать уплаты налогов на сумму более 127 млн руб.

По версии следствия, что деньги, которые не поступили в налоговую, пошли на покупку нескольких квартир. Тщательные проверки начались после покупки Митрошиной здания на Большой Дмитровке в Москве за 60 млн руб.

Следователи настаивают на аресте Митрошиной. Ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» Елена Блиновская получила пять лет колонии и штраф в размере 1 млн руб. по делу о неуплате налогов.