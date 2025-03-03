Королева марафонов Блиновская получила пять лет колонии и штраф в 1 млн руб.

Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», приговорена к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

Государственное обвинение настаивает не только на тюремном заключении, но и на конфискации ее активов. На данный момент возмещена лишь небольшая часть ее задолженности перед государством.

Блиновская утверждает, что ее проступок не настолько серьезен и подлежит исправлению, но уже после отбытия наказания.

Суд также взыскал с Елены Блиновской 587 млн руб. Также ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Как сообщил ТАСС, по одному из эпизодов обвинения суд освободил Блиновскую от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

Суд признал ее виновной в уклонении от налогов на сумму, превышающую миллиард рублей, и легализации незаконно полученных доходов в период с 2019 по 2021 годы.

Для реализации этой схемы она прибегала к дроблению бизнеса. Задержание Блиновской произошло в 2023 году в Смоленской области, недалеко от границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что в рамках дела о банкротстве блогера Блиновской суд Москвы направил запросы в регистрирующие инстанции с целью получения данных о ее ближайших родственниках, включая родителей и детей, а также об их имущественном положении.