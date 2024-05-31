Победителей конкурса визуальных работ «Настоящее и будущее моей семьи» наградили в Подмосковье

Победителей конкурса визуальных работ, созданных при помощи ИИ, «Настоящее и будущее моей семьи» наградили в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Лучшие работы представили в Доме Правительства Московской области. Экспозиция мобильная и скоро будет представлена в разных образовательных, молодежных и культурных учреждениях Подмосковья.

Организаторами конкурса стали Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и региональное отделение РДДМ.

В рамках конкурса участникам предлагалось сгенерировать изображения на заданную тему, используя авторское текстовое описание. Конкурсный отбор длился два месяца. В результате было собрано полтысячи работ, затем с помощью онлайн-голосования были определены шесть лидеров.