Победителей премий Роберта Рождественского и Михаила Пришвина определили в Подмосковье

В Подмосковье были определены победители губернаторских литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина за 2024 год. Торжественная церемония вручения премий прошла во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском в рамках 3-го съезд писателей региона.

Дипломы лауреатам вручила директор Губернской библиотеки заслуженный работник культуры России Елена Замышляйченко.

В поэтическом конкурсе имени Роберта Рождественского победили Александра Соломатина из Раменского и Татьяна Селезнева из Сергиева Посада. Книга Соломатиной «Разговор о земном и небесном» была признана лучшей в номинации «Зрелое перо», а книга Селезневой «Возвращайся скорей!» победила в номинации «Поэтический дебют».

Лауреатами премии имени Михаила Пришвина стали Александра Диордица из Ленинского округа (книга «Семь тысяч знаков») и Владимир Калабухов из Балашихи (книга «Окно в мещерскую природу»).

Также прошла отчетно-выборная конференция Московской областной организации Союза писателей России. Конференция подтвердила статус председателя Союза писателей Подмосковья Сергея Антипова и избрала состав правления. В него вошли 30 человек.

Кроме того, состоялось совещание молодых писателей Подмосковья, в котором приняли участие победители и финалисты Национальной премии «Слово».