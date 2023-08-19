Победителей выставки «Неслучайные штрихи» определили в Подмосковье

В рамках празднования Дня молодого избирателя Мособлизбирком был организован совместно с Министерством культуры и туризма Подмосковья конкурс художественных работ. Лучшие из рисунков были отобраны и сформированы в передвижную выставку «Неслучайные штрихи».

Отмечается, что весь июль организованная Мособлизбиркомом передвижная выставка художественных работ «Неслучайные штрихи» путешествовала по региону. Рисунки юных художников побывали в Дубне, Красноармейске, Долгопрудном, Истре и Красногорске, где их смогли воочию увидеть посетители муниципальных библиотек.

Кроме того, для выявления лучших работ выставки проходило и интернет-голосование в пяти номинациях. После обработки результатов онлайн голосования, были определены юные художники, набравшие большее количество голосов.