Почка не гарантирует приглашение: Селена Гомес не позвала на свадьбу подругу-донора

Популярная певица и актриса Селена Гомес оказалась в центре внимания из-за своего решения не приглашать на собственную свадьбу Франсию Райсу, которая в 2017 году стала донором почки для знаменитости, пишет Daily Mail.

В то время у Гомес диагностировали аутоиммунное заболевание волчанку, которое привело к отказу почек. Райса добровольно согласилась помочь подруге.

Несмотря на отсутствие приглашения на торжество, бывшая подруга Гомес порадовалась за ее счастье и отметила, что благодарна за возможность спасти чью-то жизнь.

При этом известно, что за прошедшие годы подруги несколько раз прекращали и возобновляли общение.

В одном из интервью Селена Гомес назвала певицу Тейлор Свифт своей единственной знаменитой подругой, не упомянув Райсу. Свифт присутствовала на ее свадьбе.

Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко, с которым встречается с 2023 года. О помолвке пара объявила еще в декабре 2024 года.

