Почти 1,5 тысячи жителей Подмосковья подали заявки на участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже подвели. Так, почти полторы тысячи жителей Подмосковья решили попробовать свои силы в главном туристическом конкурсе страны.

Напоминаем, что проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме.

«В четвертый раз проект „Мастера гостеприимства“ пригласил жителей нашей страны и иностранных государств присоединиться к своему масштабному, дружному, неравнодушному сообществу. Самыми активными оказались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Нижегородской области» — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Жители Московской области активно участвуют в проекте «Мастера гостеприимства» с 2019 года. Участниками первых трех сезонов стали 1528 жителей региона, 31 человек стал финалистом и шесть объявлены победителями главного туристического конкурса страны

Ожидается, что в четвертом сезоне конкурса жители региона пробуют свои силы в двух направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика.