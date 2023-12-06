Почти 170 лыжных трасс оборудуют в Подмосковье

Сто шестьдесят шесть лыжных трасс оборудуют в пятидесяти шести муниципалитетах Подмосковья в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта области.

По словам руководителя ведомства Дмитрия Абаренова, общая протяженность трасс превысит 720 километров. На девяноста из них оборудуют освещение, на шестидесяти восьми будут работать раздевалки, на тридцати восьми — пункты проката. Пятьдесят две трассы откроют на территориях парков.

На данный момент в регионе уже готовы сорок три трассы.

Полный список лыжных трасс Подмосковья представлен на сайте Минспорта региона.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев дал поручение о максимальной подготовке необходимой инфраструктуры в населенных пунктах к новогодним праздникам.