Почти 180 тысяч изделий из гжельского фарфора изготовили в Подмосковье в прошлом году

В прошлом году ООО «Гжель — художественные мастерские» более чем в два раза увеличило объем произведенных изделий. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Подобный рост стал возможным за счет увеличения выпуска имеющегося ассортиментного ряда, а также его расширения за счет разработки и внедрения новых современных форм, включая производство костяного и магнезиального фарфора.

В 2023 году предприятие приняло участие в китайском фарфоровом Экспо, по итогам которого вышло на рынок Китая. Открылись магазин в Шанхае, а также продажи традиционного гжельского фарфора на электронных площадках Tao Bao и TMoll.

На предприятии не собираются на этом останавливаться. Так, уже к концу 2026 года планируется создать порядка двухсот новых рабочих мест, а объем производства довести до четырехсот тысяч изделий.