Почти 30 команд примут участие в четвертом отборочном этапе чемпионата по битве роботов

Четвертый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года пройдет 1 ноября с 11:30 до 19:30 (по местному времени) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Минцифры России.

Цель чемпионата – популяризация в России инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

В этапе примут участие 28 команд из России, Белоруссии, Индии и Китая. В частности, 16 команд сразятся в дисциплине «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг, а 12 — в дисциплине «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг.

Местом проведения этапа станет Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Программой предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30). Посмотреть трансляцию можно будет по этой ссылке.

Ранее три отборочных этапа чемпионата прошли на территории Пермского края, Московской и Ленинградской областей. В них приняли участие 84 команды со всего мира. В финал прошли 24 из них.