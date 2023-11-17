Почти 40 школ искусств в Подмосковье получили новые музыкальные инструменты в этом году

В этом году в Подмосковье новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснастили тридцать восемь детских школ искусств, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В ведомстве напомнили, что при поддержке губернатора с 2019 года в регионе действуют две программы по оснащению ДШИ — это федеральная программа в рамках нацпроекта «Культура» и региональная в рамках проекта «Культурная среда Подмосковья». В этом году общий объем финансирования по двум программам превысил 370 миллионов рублей.

Как уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, в рамках регионального проекта новыми музыкальными инструментами была оснащена двадцать одна детская школа искусств в двенадцати городских округах, а в рамках нацпроекта — семнадцать ДШИ в пятнадцати городских округах.

Так, в текущем году новые рояли, пианино, баяны, аккордеоны, деревянные и медные музыкальные инструменты, микрофоны, пюпитры и многое другое получили школы искусств в том числе в Балашихе, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцово, Воскресенске, Жуковском, Шатуре, Дубне, Химках, Красногорске, Лобне, Ступино, Реутове, Рузе, Серпухове, Химках и Солнечногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что дошкольное образование имеет большое значение для развития детей.