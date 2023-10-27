Почти 640 тысяч заявлений на запись в кружки и секции подали подмосковные родители с сентября

А всего с начала этого года от родителей из Подмосковья поступило уж свыше 824 тысяч заявлений на запись детей в кружки и секции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Отмечается, что среди наиболее популярных направлений дополнительного образования — спортивные секции. Также часто школьники выбирают социально-гуманитарные кружки, например, журналистику, историю, культуру и даже кулинарию. Еще среди востребованных секций — занятия естественнонаучного и художественного профиля.

«Комплексная услуга записи в кружки и секции онлайн позволяет записать ребенка на занятия, не выходя из дома. Больше нет необходимости писать отдельное заявление на каждый выбранный кружок, достаточно одного единого заявления для всех занятий. Это позволяет родителям сэкономить много времени», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в подмосковном Долгопрудном.