Почти два миллиона человек посетили государственные музеи Московской области с начала года

С начала этого года государственные музеи Подмосковья посетили порядка 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина уточнила, что самыми популярными оказались выставки в музее «Новый Иерусалим», историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина и музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Одними из самых посещаемых также стали литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей-заповедник Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева. В министерстве уточнили, что в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей выросло у большинства музеев региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.