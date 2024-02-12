Почти две тысячи человек стали участниками фестиваля «Арзамасский валенок»

Фестиваль декоративно-прикладного искусства «Арзамасский валенок» прошел в субботу в одном из поселков городского округа Арзамас. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что его участниками стали примерно две тысячи человек.

Добавляется, что в ходе мероприятия состоялись выставка изделий из шерсти, мастер-классы от лучших мастеров декоративно-прикладного творчества, тематические площадки, фестиваль народной песни, тур выходного дня по музеям Арзамасского округа.

Отмечается, что фестиваль прошел тринадцатый год.