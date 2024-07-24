Почти половину работ по реконструкции стадиона «Торпедо» уже выполнили в Люберцах

В подмосковных Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Рабочие ведут монолитные работы по возведению трибун и нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что реконструкция стадиона на Октябрьском проспекте ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Сейчас на площадке задействовано более семидесяти рабочих, а также две единицы техники.

Проект предусматривает обновление футбольного поля, трибуны площадью более трех тысяч квадратных метро, которые смогут единовременно вместить более 1500 зрителей, новый ФОК общей площадью почти две с половиной тысячи квадратных метров и плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе.

Примечательно, что открыть обновленный стадион для жителей муниципалитета планируется в 2025 году.