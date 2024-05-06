Почти полторы тысячи человек поучаствовали в забеге по пересеченной местности в Одинцове

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной состоялся традиционный забег по пересечённой местности «Одинцово Trail», в котором приняли участие свыше тысячи четырехсот человек. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 5, 10 и 20 километров на выбор, а победителей забегов определяли в восьми возрастных категориях. В самой младшей группе выступали юные бегуны от 6 до 9 лет.

Примечательно, что участники смогли насладиться природой и спортивно провести майские праздники, а для комфортного прохождения дистанции для бегунов были оборудованы пункты питания. Кроме того, для участников и гостей выступили творческие коллективы с праздничной концертной программой. Ознакомиться с предварительными результатами стартов можно на сайте.