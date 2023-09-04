Почти семь миллионов человек посетили подмосковные парки в августе

Парки, расположенные на территории Подмосковья, в августе этого года посетили шесть миллионов восемьсот тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

«Подмосковные парки пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. С каждым годом появляется все больше областных масштабных мероприятий и специальных проектов, которые проходят именно в парках», –рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Отмечается, что самым популярным стал парк Пехорка в городском округе Балашиха, который смог принять порядка трехсот пятидесяти семи с половиной тысяч человек. Также особой популярностью пользовались Центральный парк Пушкинского городского округа и парк им. Л. Н. Толстого в городском округе Химки.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в лесопарке «Авангард» в Электростали появится профессиональная лыжная трасса.