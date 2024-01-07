Почти сто тысяч человек посетили Елку Федерации бокса России в Подмосковье, в том числе свыше пятнадцати тысяч человек — в Рождество. Местом проведения мероприятия стал пляж Оки в Серпухове.

Сегодня в ходе праздника состоялся мастер-класс от Александра Лебзяка. Он высоко оценил организацию праздника. По его словам, были учтены все нюансы.

«Тут много родителей с детьми совершенно разного возраста. Если кто-то подмерзает, всегда можно зайти в одну из множества палаток, попить, поесть или просто погреться. Я здесь чувствую себя очень комфортно», - сказал спортсмен.

Завтра состоится финальный день Елки. В программу праздника войдут мастер-классы от Евгения Тищенко и Андрея Гоголева, а также выступления популярных артистов — Дианы Гурцкой, RASA и Ольги Бузовой.