Почти тысяча семьсот человек посетили фестиваль «День Варенья» в Подмосковье

В минувшую субботу в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева прошел XI фестиваль «День варенья», который посетили 1 695 человек. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что на территории музея работали гастрономическая, ремесленная, книжная и благотворительная ярмарки, а также были организованы шоу вареньеваров и различные мастер-классы.

Ранее в подмосковной Истре состоялся восьмой гастрономический фестиваль, проходящий при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.