Андрей Воробьев указал на важность поддержки фермеров и представителей малого бизнеса в Подмосковье

В Истре стартовал восьмой гастрономический фестиваль, который проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он собрал более 350 сельхозпроизводителей из почти 50 регионов России и Белоруссии.

«Наша главная задача — поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы об их качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей. С этой целью мы когда-то и придумали такой фестиваль — здесь каждый может найти покупателей, новых партнеров, поставщиков», — отметил губернатор.

По его словам, всего в Московской области насчитывается порядка 800 фермеров. Власти региона стараются быть с ними на связи и создавать им благодатную почву для развития, указал Воробьев.

«Например, предоставляем землю — от 10 до 200 га. Начинали с трех муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в девять раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступны более 30 видов субсидий — скажем, на производство молока, агротехнические работы. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капстроительство и модернизацию», — уточнил глава Подмосковья.

На поддержку сельхозпроизводителей в 2023 году направят 5,1 миллиарда рублей, господдержку каждый год получают порядка 300 аграриев. Подробности о мерах поддержки аграриев в Подмосковье можно найти здесь.

Отметим, что в этом году состав участников гастрономического фестиваля обновился почти на 25%. Помимо этого, был расширен ассортимент фермерских товаров. Посетители могут приобрести сыры, молочную и мясную продукцию, рыбные деликатесы, вино и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.