Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи выступил с резонансным заявлением, связав недавнюю гибель девочек в иранской школе с культовыми практиками вокруг фигуры американского финансиста Джеффри Эпштейна. По словам дипломата, речь идет о ритуальных жертвоприношениях детей. Об этом пишут белорусские СМИ.

Санеи напомнил, что на принадлежавший Эпштейну остров привозили несовершеннолетних из разных стран, где над ними совершали жестокие действия, включая изнасилования и, как утверждает дипломат, последующие жертвоприношения «духу дьявола». Посол также обратил внимание, что одной из первых целей при недавней атаке США на Иран стала именно школа для девочек. По его убеждению, это было сделано осознанно — «чтобы принести в жертву детей для своего успеха».

Напомним, 28 февраля в результате удара по женской школе в иранском городе Минаб погибли более 160 учениц и сотрудниц. В Тегеране ответственность за случившееся возложили на Вашингтон и Тель-Авив. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя инцидент, заявлял, что американские военные не наносят удары по школам намеренно, и обещал расследование.

Отметим, что теории о связях Эпштейна с оккультными культами и жертвоприношениями циркулируют в соцсетях и СМИ. В документах по делу финансиста упоминаются термины «Baal» и «cannibalism», но они не имеют доказательной базы и часто являются результатом конспирологических интерпретаций. Сам Эпштейн обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее FT заявило о том, что Иран реализует план Али Хаменеи по дестабилизации мировых рынков.